Korfbaltrainer Bakker blikt vooruit op nieuw seizoen: "In play-offs meer gaan brengen"

De selectie van KZ ging deze zomer flink op de schop, maar vol ambitie beginnen de korfballers zondag aan de nieuws zaalcompetitie. Met Blauw-Wit als tegenstander staat er meteen een Noord-Hollandse derby op het programma.

KZ-trainer Tim Bakker - Ilse Schaffers/Orange Pictures

De afgelopen twee seizoenen bereikten de Zaankanters de play-offs van de Korfbal League. Dit seizoen wil Bakker daar een schepje bovenop doen. "Dit jaar nemen we geen genoegen met het behalen van de play-offs. De afgelopen twee seizoenen verloren we kansloos van Fortuna Delft. We willen in de play-off wedstrijden meer gaan brengen en competitief zijn aan onze tegenstander", is Tim Bakker duidelijk. Start competitie Afgelopen weekend stonden Blauw-Wit en KZ al tegenover elkaar. Op de finaledag van het Theo Korporaal Spektakel won KZ met 22-19. "We hebben niet alles laten zien wat we in petto hebben. Je houdt de kaarten toch een beetje op de borst. Beide teams kennen elkaar al best goed. We wilden de tegenstander niet nog wijzer maken dan ze al zijn."

Wie naar de selectie van Bakker kijkt, ziet dat er veel is veranderd in vergelijk met vorig seizoen. Emiel de Kruijff vertrok naar Fortuna Delft. Stef Meijns stopte op het hoogste niveau en Sanne Pasma is per direct gestopt, omdat zij zich niet kon vinden in de plannen van coach Bakker. Marijn van den Goorbergh kwam als versterking over van PKC. Daarnaast ziet de ploeg Lars Hoorn en Alwin Out terugkomen van langdurige blessures. "Vorig jaar hebben Hoorn en Out bijna geen wedstrijden gespeeld. Inmiddels hebben we ze weer terug en dat merk je meteen. Deze spelers drukken echt hun stempel. Het team heeft door hun terugkomst stappen vooruit gezet." Tekst loopt door onder de foto.

De korfballers van KZ in actie tijdens de Korfbal League - Piet Wendrich

Twijfelgeval In de aanloop naar de competitiestart kent KZ nog wat blessuregevallen. Anna Kriek kampt met een achillespeesblessure. Marjolein Schenk is een twijfelgeval. Zij brak eerder dit jaar haar onderbeen en is op de weg terug. Het Noord-Hollands korfbalonderonsje wordt aanstaande zondag om 15.30 uur gespeeld. Een samenvatting van de wedstrijd zie je later bij NH Sport. Groen Geel uit Wormer komt zaterdag al in actie. Zij spelen thuis tegen promovendus Unitas.