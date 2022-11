Emotioneel einde Nadine Foundation: "Het was na de moord de reden om nog uit bed te komen"

"Het was in eerste instantie de reden om nog uit bed te komen", zo verwoorde moeder Wanda Beemsterboer het. Slechts een paar weken nadat hun dochter Nadine op 20-jarige leeftijd door haar ex-vriend werd vermoord startte de familie met de stichting.

Ondanks de nare aanleiding kijken ouders Wanda en Jacques en hun andere dochter Jacqueline met trots terug op wat er bereikt is in de afgelopen 16 jaar. "Ik heb in lezingen twee uur lang met groepen gedetineerden uitgebreid over mijn kind mogen vertellen. Ik vind dat echt een voorrecht. En dat het soms effect heeft op hun denken en voelen is helemaal hun bonus", legt Jacques uit.

'Het is tijd om naar de toekomst te kijken'

Maar hoe mooi ook, de familie heeft uiteindelijk besloten nu een punt achter de stichting te zetten. Hoe dubbel dat ook voelt. "Het voelt als opnieuw afscheid nemen", zei Wanda daar eerder al over.

Haar dochter Jacqueline vult aan: "We hebben met de Foundation veel betekend. Daar ben ik super dankbaar voor. Maar ik voel ook, na bijna16 jaar, dat het ons in het verleden houdt. En dat het misschien goed is dat verleden iets meer af te sluiten en meer te richting op de toekomst."

Het afscheid wordt gehouden in Dazzling Dance Studios in Zwaag. De plek waar Nadine, een fanatiek danser, veel te vinden was. Haar oude dansgroep geeft een optreden. En de familie presenteert hun eindboek. Vol verhalen met betrokkenen, maar ook een impressie van wat ze met de stichting heeft meegemaakt.

