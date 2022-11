Tuchtcommissie KNVB geeft aanklager gelijk: Dani de Wit mist wedstrijd morgen

De tuchtcommissie van de KNVB heeft Dani de Wit geschorst voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. AZ was het niet eens met de aanklager van de KNVB en was daarom naar de tuchtcommissie gestapt . De club krijgt hiermee dus ongelijk.

De voetballer uit Bovenkarspel kreeg afgelopen zondag na 14 minuten een rode kaart na een overtreding op FC Volendam-spits Robert Mühren.

Gisteravond pleitte AZ bij de tuchtcommissie om strafvermindering. De club vond een schorsing van drie wedstrijden waarvan één voorwaardelijk te hoog. De aanklager van de KNVB was het daar niet mee eens en verhoogde de strafeis naar drie wedstrijden onvoorwaardelijk. De tuchtcommissie is daar niet in meegegaan en gaf gehoor aan de eerste eis.

In beroep

De Wit was na afloop van de 2-1 overwinning op FC Volendam schuldbewust, al vond de middenvelder de overtreding niet zo ernstig dat het meer dan één wedstrijd schorsing op moest leveren.

AZ en De Wit kunnen in beroep gaan tegen de uitspraak. Of zij dit gaan doen is nog onbekend. De Wit, nummer tien van AZ, mist sowieso de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk van zondag.