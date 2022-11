Klimaatactivisten klimmen over hek bij Schiphol en bezetten platform

Een grote groep klimaatactivisten van Greenpeace en Extinction Rebellion is zojuist over een hek op Schiphol-Oost geklommen en bezetten nu het platform waar onder meer privéjets staan geparkeerd. De politie en marechaussee zijn massaal aanwezig.

Privéjetvluchten zijn vooral een doorn in het oog van Greenpeace. In oktober riep de milieuclub al op tot een verbod. Actievoerders blokkeren nu de route die de jets normaal gesproken taxiën tussen het platform en de startbaan.

De actie hing al in de lucht. Greenpeace maakte eerder al bekend een 'verstorende actie' te hebben voorbereid. Milieuorganisaties en bewonersgroepen rondom Schiphol willen dat het aantal vluchten op Schiphol met zeker de helft afneemt.

De activisten eisen een verbod op privévluchten, die volgens hen het vervuilend zijn. Ook op Schiphol Plaza wordt er tegen de luchtvaart geprotesteerd , maar voor die actie is toestemming van de gemeente gegeven.

