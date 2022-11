'Medische vlucht kon niet landen vanwege klimaatactivisten'

Europese branchevereniging van de zakelijke vluchtsector (EBAA) zegt tegen de NOS dat er een medische vlucht in geannuleerd vanwege de demonstratie op Schiphol. Román Kok, woordvoerder van de EBAA is woedend.

De woordvoerder zegt dat een medische vlucht vandaag moest uitwijken vanwege de demonstratie. Meer informatie over de vlucht kan hij niet geven vanwege de privacy van de patient. "Deze actie vinden wij daarom onacceptabel", aldus Kok, tegen de NOS.

De EBAA, de Europese branchevereniging van de zakelijke vluchtsector, is boos en niet te spreken over de actie van de klimaatactivisten. Volgens de woordvoerder denken mensen bij privéjets vaak aan 'de rich and famous die naar Ibiza willen', maar zijn onder andere medische vluchten en repatriëringen een groot onderdeel van hun werkzaamheden.

Greenpeace laat in een reactie aan de EBAA weten dat er geen landingsbanen zijn geblokkeerd. "De Oostbaan is nog steeds in gebruik volgens de autoriteiten. Wij betreuren het dat deze vlucht is omgeleid. Dat was omwille van onze actie niet nodig."