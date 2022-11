Berghuis en Wijndal onzeker, Brobbey fit voor topper van Ajax tegen PSV

Tegen de Schotten mocht Wijndal voor het eerst sinds 14 augustus weer in de basis beginnen. De linksback speelde goed, totdat hij geblesseerd raakte na een duw in de rug. Wijndal blesseerde zijn enkel toen hij doorgleed in een greppel naast het veld van Rangers FC. De kans dat Berghuis inzetbaar is, acht Schreuder 'wel wat reëler' dan dat Wijndal inzetbaar is. "Owen moet helemaal pijnvrij zijn. We moeten geen risico nemen."

Brobbey moest de wedstrijd van afgelopen dinsdag in de Champions League tegen Rangers FC van de bank volgen omdat hij niet volledig fit was. "Brian heeft vandaag mee kunnen trainen. We moeten even kijken hoe de reactie morgen is", houdt Schreuder toch nog een slag om de arm.

"Acht goals in een topwedstrijd is mooi voor het publiek, maar voor een trainer is dat minder"

Ruim drie maanden geleden verloor Ajax in een directe confrontatie met PSV de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het werd in de Arena 3-5. Schreuder: "Acht goals in een topwedstrijd is mooi voor het publiek, maar voor een trainer is dat minder. Ik denk ook niet dat het weer zo'n doelpuntrijke wedstrijd wordt. We moeten veel beter verdedigen dan in die wedstrijd. Ik vind ook dat we verdedigend stappen hebben gezet. Alleen zit in ons spel opgesloten dat we ruimtes weggeven. Ik verwacht zondag een heel interessante wedstrijd. Ajax speelt thuis, dus ik vind ons licht favoriet."

Voorschot op de titel

Doorslaggevend in de strijd om het kampioenschap is Ajax - PSV zeker niet, vindt Schreuder. "Het zou een gevaarlijke uitspraak kunnen zijn dat we bij winst een voorschot op de titel nemen. De competitie is nog lang niet beslist. Feyenoord is een geduchte concurrent als je ziet hoe zij zich ontwikkelen. AZ blijft gewoon een sterk team en wij moeten de inhaalwedstrijd tegen Vitesse ook nog spelen. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken."