Ajax geeft het op met Ihattaren, hij keert terug naar Juventus

Mohammed Ihattaren keert in januari terug naar Juventus. De Italianen verhuurden de 20-jarige middenvelder het afgelopen jaar aan Ajax. De club had een optie om Ihattaren daarna over te nemen, maar die wordt dus niet gelicht.

Tijdens zijn huurperiode speelde Ihattaren slechts één officiële wedstrijd voor het eerste. Vijf keer kwam hij namens Jong Ajax binnen de lijnen.

Talent

Ihattaren komt uit de jeugdopleiding van PSV en staat al jaren te boek als groot talent. Of hij dat talent ooit in gaat lossen, is inmiddels nog maar zeer de vraag. Nadat hij in de zomer van 2021 de overstap naar Juventus maakte, speelde de aanvallende middenvelder amper wedstrijden.

Met een overstap naar Ajax hoopte Ihattaren daar verandering in te brengen. Hij speelde het eerste half jaar alleen wedstrijden voor Jong Ajax. Na een succesvol trainingskamp in De Lutte, leek het er in de zomer op dat hij bij het eerste aan zou haken.

Dreiging

Toen even later de selectie voor het trainingskamp in Oostenrijk naar buiten was gekomen, bleek echter dat Ihattaren alweer buiten de boot was gevallen. De Telegraaf schreef in augustus dat bedreigingen uit het criminele milieu daarvan de oorzaak zouden zijn. Volgens de krant zou de dreiging zijn ontstaan nadat Ihattaren een relatie kreeg met een vrouw uit zijn omgeving.

In de maanden die volgden werd het stil rondom Ihattaren. Zowel bij het eerste als bij Jong Ajax maakt hij tot op dit moment geen onderdeel meer uit van de selectie.