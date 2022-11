Ajax-trainer Schreuder zag tegen Rangers ook mindere fases: "Slordigheid moet eruit"

"Dit team is in ontwikkeling", zei Schreuder na afloop van de wedstrijd. "Dat kun je duidelijk zien. We hebben heel veel goede fases gehad deze wedstrijd, maar ik zie ook mindere fases waarin we te slordig aan de bal zijn. Dat moet eruit. We moeten stabieler zijn."

Schreuder complimenteerde de Ajax-fans, die gisteren in groten getale op het Ibrox Stadium waren afgekomen. "Prachtig dat ze erbij zijn", zei Schreuder. "Bij alle uitwedstrijden hebben ze ons gesteund. Ook voor de spelers is het mooi als er zoveel fans zijn."