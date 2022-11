Bewoners ten einde raad: asbestdeeltjes worden maar niet opgeruimd na brand Den Helder

Het is inmiddels een week geleden dat het bollenbedrijf aan de Nieuweweg in Den Helder volledig afbrandde. Na onderzoek werd ook duidelijk dat er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen en neerdaalden bij een aantal huizen aan de Doggersvaart. Maar wie ruimt dat op? De gemeente, verzekeringsbedrijven en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn nog steeds niet tot een oplossing gekomen.

Bewoners van de Doggersvaart zijn het zat dat de gemeente haar verantwoordelijkheid niet neemt. "Er gebeurt niks", vertelt een omwonende (naam bekend bij redactie). Deze en nog een aantal andere bewoners van de Doggersvaart deden hun verhaal bij het Noordhollands Dagblad , in de hoop eindelijk gehoord en verlost te worden uit deze gevaarlijke situatie, maar dat is nog steeds niet het geval.

Volgens de omwonende is het al dagenlang een komen en gaan van mensen, maar worden er maar geen knopen doorgehakt. "We krijgen elke keer weer foute en verdraaide informatie en dat begon al bij de mededeling dat we tien tot twaalf dagen ons huis uit moesten. Maar tien minuten later konden we gewoon weer terug", aldus de bewoner van de Doggersvaart.

Volgens de bewoner is er na al die tijd ook nog steeds geen duidelijk onderzoek gedaan naar de precieze plekken waar asbestdeeltjes zijn gekomen. "Ze zeggen dat ik weinig over mijn huis heen heb gehad, maar dat moet nog wel gecheckt worden. Er is nog steeds niet iemand écht komen kijken, het moest met een natte vinger vastgesteld worden."

Dieren

Niet alleen de gezondheid van de bewoners loopt in gevaar, er lopen ook andere dieren rond op de grond die vervuild is met asbestdeeltjes. "De brandweer zei in eerste instantie: 'Mensenlevens zijn belangrijker dan dierenlevens', maar ze hebben daar nu ook nog niks aan gedaan. Ze laten de paarden gewoon al dagen in de asbest staan", vertelt de bewoner verontwaardigd.