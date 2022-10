Den Helder bezaaid met roetdeeltjes na brand: "Brokken door de hele tuin"

Inwoners van Den Helder vinden vandaag op de meest vreemde plekken stukken roet, afkomstig van de grote brand van gisteravond. De gemeente roept met klem op de roetdeeltjes niet aan te raken. Bij de brand is asbest vrijgekomen.

Een van de mensen die roetdeeltjes heeft gevonden, is Jan Bles. Hij en zijn vrouw Ineken wonen zo'n vier kilometer bij de loods vandaan en vonden stukken roet in hun tuin. Hoewel het stel de tuin grotendeels al heeft schoongemaakt, maken ze zich wel zorgen over of het kwaad kan. "Door de hele tuin liggen er zulke brokken", vertelt Ineke terwijl ze met haar hand een afstand van ruim tien centimeter aanwijst. "Het is bezaaid eigenlijk." Naast de grote roetstukken liggen er in de stad ook veel kleine roetdeeltjes verspreid. tekst loopt door

Roetdeeltjes verspreid in Den Helder - NH Nieuws

In de straat waar Jan en Ineke wonen, is een veegwagen ingezet. Maar die maakt alleen de straat schoon. Jan is in en om zijn tuin zelf gaan schoonmaken. "De grote brokken kun je natuurlijk makkelijk oppakken. Vandaar dat ik dat maar even doe." Tijdens het schoonmaken draagt hij een mondkapje om zichzelf te beschermen. "Kijk, hier ligt een heel groot stuk. Maarja, je weet niet of het asbest is."

Zorgen om gevolgen van asbest De gemeente meldt dat de roetdeeltjes vermoedelijk bestaan uit verbrand isolatiemateriaal. Wel roept de gemeente Den Helder alle inwoners op om niet aan het neergevallen materiaal te komen. Jan wilde niet langer wachten en heeft daarom de tuin schoongemaakt. Toch is het stel er niet gerust op: "Ik vraag me de hele tijd af of de gemeente al iets meer weet", zegt Ineke. "De Marine hier in Den Helder heeft wel met asbest te maken gehad. Dan hoor je toch over asbestlongen en ik weet niet wat de gevolgen zijn." De veiligheidsregio liet vanmorgen weten dat aan de Nieuweweg 7 t/m 15 asbest is vastgesteld. De bewoners zijn hierover geïnformeerd. Bekijk hieronder beelden van de brand