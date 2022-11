Texelse strandpaviljoens staan straks bij slecht weer in zee: duinen moeten kunnen groeien

Paviljoenhouders op Texel komen in grote problemen omdat ze verplicht worden om hun strandtenten meters naar voren de plaatsen. Naast dat het veel geld kost, komen ze bij hoog tij en verkeerde windrichting ook midden in zee te staan. Volgens het hoogheemraadschap staan de paviljoens in de weg, omdat de duinen niet kunnen groeien. "Onzin", zegt paviljoenhouder van Paal 17 Mark Röpke. "Niemand van het hoogheemraadschap die hier even langs is geweest."

Strandpaviljoen Paal 17 van Mark Röpke moet meer richting de zee worden verplaatst. - NH Nieuws

Röpke heeft twee strandpaviljoens. Een zomerpaviljoen met de naam Zomers en zijn vaste paviljoen Paal 17. Beide strandtenten moeten ver richting de waterlijn worden verplaatst en daar heeft de eigenaar weinig zin in. Want het strand voor zijn paviljoens is smal, waardoor hij bijna in de zee komt te staan. "Ik weiger om aan dat verzoek me te werken", zegt Röpke, die een advocaat in de arm heeft genomen. Zijn zomerpaviljoen is inmiddels afgebroken, omdat deze in de winter niet op het strand mag blijven staan. Maar bij heropbouw vanaf 1 maart moet het paviljoen liefst 30 meter naar voren. "Dat betekent dat ik straks met mijn terras in de waterlijn sta. Het paviljoen staat nu op een zandbed. Maar als ik naar voren moet, betekent dat ook een vaste fundering. En de kosten van twee en een halve ton zijn in zes maanden met het zomerpaviljoen niet terug te verdienen. Maar dat interesseert ze helemaal niets", zegt hij.

Quote "Een strandpaviljoen is een obstakel dat duinaangroei in de weg staat" AUKJE RYPMA, woordvoerder Hoogheemraadschap

Volgens Aukje Rypma van het hoogheemraadschap moet er ruimte zijn tussen de strandpaviljoens en de duinen. Dat moet ervoor zorgen dat het duin gelijkmatig kan aangroeien dankzij aangevoerd zand. "Een strandpaviljoen is een obstakel dat duinaangroei in de weg staat. Wordt het verder naar voren geplaatst, dan heeft de wind die het zand richting de duinen waait weer vrij spel."

De strandkiosk op paal 17 moet nog worden afgebroken. Het zomerpaviljoen is inmiddels al weg. - NH Nieuws

Volgens Röpke zijn de duinen de laatste tien jaar juist enorm gegroeid. "Vroeger kon je vanaf het parkeerterrein ons paviljoen zien liggen. Dat is nu al lang niet meer zo", zegt hij. Als het paviljoen naar voren moet, dan komt deze volgens hem buiten het bouwvlak van het bestemmingsplan. En daar mag volgens de gemeente niet gebouwd worden. "Dat moet dan ook weer worden aangepast met een nieuwe vergunning." Ook de strandevenementen zoals de bekende Ronde om Texel voor catamarans of het dansspektakel Sunbeats komen in het geding. "Ik weet niet of daar straks nog ruimte voor is."

Quote "Toen ik een vergunning kreeg, heb ik al tien meter meer richting zee gebouwd" Mark röpke, EIGENAAR PAAL 17

Naast het zomerpaviljoen moet ook zijn vaste paviljoen richting de waterlijn. Dat vindt hij helemaal absurd. "Toen ik een vergunning kreeg voor een vast paviljoen heb ik al tien meter meer richting zee gebouwd dan werd geadviseerd. Maar de duinen zijn weer tot aan mijn paviljoen gegroeid. Bij het hoogheemraadschap hebben ze waarschijnlijk achter de computer een geel lijntje getrokken en de bedrijven aangeschreven die achter dat gele lijntje staan."

Eigenaar van strandpaviljoen Paal 17 en Zomers Mark Röpke

Maar volgens het hoogheemraadschap moet er wat gebeuren vanwege de zeespiegelstijging, anders is de veiligheid van Texel in de toekomst niet meer te garanderen. "Als waterschap anticiperen wij op die veranderingen en hebben wij een horizon van wel 200 jaar", aldus Rypma. "Het kost tijd om het duin te laten groeien en zo de kustverdediging robuust te houden. Daarom is het noodzakelijk dat strandpaviljoens die de duinaangroei belemmeren, tijdig worden verplaatst."

Quote "Toeristen moeten straks misschien via een loopbrug naar het paviljoen" mark Röpke, EIGENAAR PAAL 17