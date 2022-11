Florian (21) al in de klas 'gescout' als leraar, nu geeft hij wiskunde op zijn oude middelbare

Waar er normaal gescout wordt langs de lijnen van het voetbalveld gebeurt dat nu ook in het klaslokaal. De Gooise scholenkoepel Alberdingk Thijm Scholen probeert actief leerlingen warm te maken voor het vak van leerkracht, om zo het tekort het hoofd te bieden. De 21-jarige Florian werd op deze manier in de schoolbanken gespot en geeft nu wiskunde op zijn oude middelbare school.

"Daar zat ik, op de derde rij tegen de muur van het klaslokaal", wijst Florian Dekker aan. "Echt heel veel veranderd sinds die tijd ben ik niet", lacht hij. Gek is dat niet, want slecht vier jaar geleden zat de wiskundedocent van het HAVO, VWO en Gymnasium zelf nog in de schoolbanken van het Alberdingk Thijm College. Sinds vier maanden is de 21-jarige Loosdrechter fulltime leraar op zijn oude school.

De scholenkoepel waar het ATC onder valt doet hard haar best om leerlingen warm te maken voor het lerarenvak en deze potentiële leraren later binnen te halen. Florian was één van deze geïnteresseerden. "Ik zat op het VWO4 toen ik begon met één-op-één bijles geven aan leerlingen van de onderbouw. Ik gaf wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Ook buiten school gaf ik bijles als bijbaantje."

Eerste ervaring

In VWO 6 mocht Florian voor het eerst ruiken aan het lerarenvak. "Een wiskundedocent viel voor een maand uit en de school wist dat een vriend en ik goed bijles konden geven, dus werden we ineens voor een tweedejaars klas gezet." Helemaal alleen voor de klas stonden ze niet. In de hoek van het klaslokaal zat een volwaardig docent van een ander vak om controle te houden, mocht dat nodig zijn.

"Maar eigenlijk was dat helemaal niet nodig. Ik vond het heel erg leuk en sowieso grapte we met z'n tweeën vaak dat ik misschien ooit voor de klas zou gaan staan als ik ergens in de vijftig ben." Bij zijn diploma-uitreiking werd Florian door zijn school nog even herinnerd aan hoe leuk hij het vond. Zo werd er een neprooster voor hem gemaakt. "Met mr. Dekker erboven, alsof ik al een docent was."

Terug naar school

Uiteindelijk was het de opleiding Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam waar Florian na het ATC mee begon. Maar na een aantal omleidingen begon het vak hem toch te roepen. "Ik wist altijd wel dat ik gelijk na de studie mijn lerarengraad wilde halen." Toen het eenmaal kon zag hij dat er een vacature open stond en besloot zijn oude docent Frans een mailtje te sturen. "Het helpt natuurlijk dat ik het als leerling hier op school erg naar mijn zin had", zegt hij.

Officieel bevoegd is Florian nog niet, hij moet eerst zijn bachelor nog afronden. "Maar dankzij het lerarentekort zijn de regels wat versoepeld en moet ik binnen twee jaar klaar zijn en dat gaat helemaal goedkomen. Dus sta ik nu vijf dagen in de week voor de klas."

Dat Florian qua leeftijd niet veel scheelt van de leerlingen ziet hij als iets positiefs. "Ik sta heel dicht bij hun belevingswereld", legt hij uit. Wel probeert hij professioneel te blijven. "Vanmiddag vroeg een leerling of ik na schooltijd mee kwam chillen, dat ga ik natuurlijk niet doen", grapt hij. Maar soms is het ook minder prettig. "Laatst had ik een boze leerling die zei: 'waarom zou ik luisteren naar iemand die maar vier jaar ouder is!' Maar ze moeten gewoon naar mij luisteren."

Een Dagje Leerkracht

Alleen bij het warm maken van potentiële middelbare schoolleraren blijft het niet. Zo organiseert de Alberdingk Thijm samen andere Gooise scholenkoepels vandaag 'Een Dagje Leerkracht.' Middelbare scholieren die erover nadenken om juf of meester te worden of zij-instromers die denken aan een carrièreswitch lopen 3 november mee op basisscholen en mogen zelf voor de klas staan.

