Ook kleine steden en dorpen hebben last van lerarentekort

Ook scholen in kleine steden en dorpen merken de gevolgen van het lerarentekort. Uit een rondgang van NH Nieuws langs een groot aantal scholen in de regio blijkt dat vrijwel alle scholen last hebben van een gebrek aan leerkrachten. In de Noordkop en West-Friesland vreest John Deckers van Kopwerk-Schooltij zelfs voor de invoering van een vierdaagse schoolweek: "Vorig jaar was het nog niet nodig, maar er is inmiddels sprake van een glijdende schaal."

In eerdere schooljaren speelde het lerarentekort vooral in de grotere steden, zegt Cornee Hoogerwerf van de Algemene Onderwijsbond: "Maar het probleem speelt allang niet meer uitsluitend in de randstad. Die fase zijn we echt voorbij. Het is heel simpel: er is veel uitstroom en weinig instroom", zegt Hoogerwerf.

Het lerarentekort is daardoor voor vrijwel alle basisscholen in de provincie een hoofdpijndossier geworden. Met veel moeite lukt het de scholen om roosters rond te krijgen, maar 'het vet is echt van de botten af', laat onder meer Alwin Hietbrink, bestuurder van Sarkon met 19 scholen verspreid door de Noordkop weten. In totaal staan er bij hen 3 vacatures open.

Blind mensen aannemen

Zijn koepel is niet de enige met vacatures. Kopwerk-Schooltij zoekt nog 7 leerkrachten. "Tien jaar geleden hadden we nog een overschot aan leraren", aldus John Deckers. "Nu is dat totaal veranderd en nemen we bijna blind mensen aan." Vooral in de kleine kernen is het volgens hem moeilijk om personeel te vinden. "De OV-verbindingen zijn er slecht en de scholen klein."

Bovendien is de arbeidsmarkt voor leraren zo gunstig dat er volgens Piet Hein Porcelijn, Hr-manager bij Ronduit met onder meer locaties in de Noordkop, Alkmaar en West-Friesland, veel gemakkelijker dan vroeger wordt gekozen voor een carrièrestap. Het aantal baan-opzeggingen is volgens hem sinds mei van dit jaar veel hoger dan eerdere jaren. Momenteel staan er bij Ronduit nog 8 vacatures open. "Het gaat dan om leerkrachten die of elders directeur zijn geworden of aan de bovenbouw les willen gaan geven."