Druk op leraren groeit, toch kiezen deze studenten voor het vak

In heel Noord-Holland groeit de druk op het speciaal onderwijs door een lerarentekort. Ook in het basisonderwijs is de situatie nijpend. Aannmeldingen voor de opleiding PABO blijven uit en veel studenten stoppen tussentijds. Maar wie zijn de studenten die wél kiezen voor dit het lerarenvak in deze tijden, en waarom?

De 32 jarige Necip uit Hoofddorp is derdejaars student aan Inholland Haarlem. Zijn voornaamste reden: "Wat ik er voor terugkrijg is inmens en niet te beschrijven, het is super dankbaar werk! Je ziet de kinderen echt ontwikkelen." Volgens Necip is het werk als leraar misschien twintig procent rekenen en taal. Je draagt vooral bij aan de ontwikkeling van kinderen, zowel op korte als op lange termijn. "Ik kwam een oud-leerling tegen, hij rende naar mij toe om mij te bedanken voor alles wat ik voor hem heb betekent. Als dat geen positieve vibe geeft!"





Quote "Ik een oud leerling tegen, hij rende naar mij toe om mij te bedanken voor alles wat ik voor hem heb betekent" Necip, pabo-student

De Velsense Thanee is 21 jaar en weet van jongs af aan al dat zij juf wil worden. "Vroeger was ik al goed met kinderen. Toen ik op mijn veertiende een oppasadresje kreeg wist ik het zeker: dit is mijn kinderdroom!" De Velsense is eerstejaars student bij Inholland Haarlem en loopt wekelijks stage in het basisonderwijs. Op de vraag wat zij zo leuk vindt aan het vak, zegt ze volmondig: "Kinderen zijn altijd eerlijk en open minded. Ze zeggen wat ze denken en denken wat ze zeggen, daar word ik gewoon vrolijk van."

Quote "Wat als er straks geen leraren meer zijn, hoe gaan de kinderen van nu dan de volgende generatie banen overnemen?" thanee, pabo-student

Lerarentekort Thanee spreekt haar zorg uit over het lerarentekort: "Wat als er straks geen leraren meer zijn, hoe gaan de kinderen van nu dan de volgende generatie banen overnemen?" Het valt haar op dat er minder aanmeldingen zijn en dat veel studenten tussentijds stoppen met de opleiding. "Ik denk dat het komt omdat je erg veel op school bent en maar één dag stage loopt." Het valt Thanee op dat veel studenten hopen op meer stage en minder les, volgens haar is dat onder andere de reden van het tussentijds stoppen. "Het is belangrijk om tijdens je studie je lange termijn wens voor ogen te houden, je kunt niet meteen alle dagen voor de klas staan." Necip adviseert aan studenten die problemen ervaren: "Als je ergens tegenaan loopt tijdens de studie, trek dan aan de bel. Docenten slaan daar altijd de handen ineen om te kijken hoe ze je verder kunnen helpen."



Advies Thanee heeft ook een advies voor de opleiding en de stageverleners voor het behouden van de PABO studenten: "Zorg ervoor dat docenten en stagementoren 'levelen' met de studenten. Ik had een stagementor, die dronk op vrijdagavond ook altijd een biertje in de kroeg. In de klas lagen we ook vaak op één lijn. Hierdoor ging ik met veel plezier naar mijn stage." Ook aan studenten die overwegen de lerarenopleiding te volgen, wil Tahnee advies geven: "Als je eenmaal een band met de kinderen hebt zijn ze altijd zo blij je te zien. De zware werkdruk neem ik dan voor lief. De kinderen geven mij zoveel positieve energie. Ieder beroep heeft minder fijne dingen." Toekomstige docenten Necip komt veel jongeren tegen die potentie hebben om voor de klas te staan, alleen zijn ze nog terughoudend in het nemen van de stap. Volgens de toekomstig docent komt dit vanwege de negatieve beeldvorming. "Het zou prachtig zijn om deze jongeren met een snuffelstage aan Inholland mee te laten doen. Ik wil mensen op het hart drukken: ga naar de open dagen, loop een keer mee en doe zelf onderzoek. Je komt er pas achter als je de stap zet en zult zien hoe geweldig het is", besluit hij.