Lerarentekort op Gooise scholen steeds nijpender: bijna geen leraar te vinden

Het lerarentekort op Gooise scholen neemt hard toe. Dat stelt uitkeringsinstantie UWV na onderzoek. De regio staat op de eerste plek van de top tien van regio's waar het tekort aan leerkrachten het grootste probleem is. Het gaat vooral om het basisonderwijs, maar ook het voortgezet- en het beroepsonderwijs hebben last van de lerarentekorten.

Als je leerkracht bent en op zoek naar een baan, dan zit je eigenlijk gebakken in 't Gooi. Het onderwijs is met meer dan 8.000 banen goed vertegenwoordigd. De vraag naar basisschoolleraren is het grootst, maar ook leerkrachten op het voortgezet onderwijs - in het bijzonder leraren die lesgeven in een taal - worden gezocht.

En dat tekort wordt de komende tijd zeker niet makkelijk opgelost, verwacht het UWV. "De verwachting is dat de komende jaren lerarentekorten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs blijven bestaan. De prognose voor het beroepsonderwijs is moeilijker te geven, omdat een groot deel van de instroom van leraren niet afkomstig is van de lerarenopleiding, maar vanuit het bedrijfsleven", aldus de uitkeringsinstantie.