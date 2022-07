Druk op leraren speciaal onderwijs niet alleen in Zaandam, scholen starten acties

Scholenkoepels in Noord-Holland bevestigen dat er amper leraren zijn te vinden. Ook Heliomare, waaronder verschillende scholen voor speciaal onderwijs vallen, kampt met een leerkrachtentekort. In de regio Heemskerk zijn scholen daarom gestart met een wervingscampagne. Het aantal leerlingen is daar groter dan in voorgaande jaren, en meer groepen betekent ook: meer leraren voor de klas.

Vorige week werd bekend dat Dynamica XL in Zaandam noodgedwongen overstapt op een vierdaagse schoolweek. De vijver aan leerkrachten is helemaal leeg in deze regio. "Het is aankomend schooljaar niet mogelijk vijf dagen per week onderwijs te leveren. In het regulier basisonderwijs is veel behoefte aan voorspelbaarheid en structuur. Op deze manier kunnen we dat nog leveren", vertelde bestuurder Ellen Voskuilen van Dynamica XL vorige week aan NH Nieuws.

Vierdaagse lesweek

Bij de Spinaker in Alkmaar is de situatie momenteel niet zo nijpend als in Zaandam, maar ook daar is het passen en meten geweest. "Wij hebben in de periode van november 2021 tot en met februari dit jaar een nijpend personeelstekort gehad. Ook wij werden gedwongen toen een vierdaagse lesweek in te stellen", reageert directeur Ludo Helmes. "Door intensief te werven, netwerken aan te spreken en samenwerking met detacheerders hebben we dat op kunnen lossen."

Waarom is er zo'n tekort?

Dat het aantal lesgevende docenten op het speciaal onderwijs zo klein is, komt niet alleen door het personeelstekort in de gehele sector. Veel scholen voor speciaal onderwijs vragen een extra opleiding van hun leraren, voordat ze voor de klas mogen staan.

Bij de Pabo in Alkmaar is het aantal aanmeldingen opnieuw lager dan vorig jaar. Karlien de Bruin van Hogeschool Inholland geeft aan dat de situatie zorgelijk is en dat het werven van meer pabostudenten een hoge prioriteit heeft. "Ook wij zijn ons bewust van de tekorten. We zullen er daarom alles aan doen om zoveel mogelijk potentieel toekomstige leraren aan te trekken en op te leiden."