Meer vierdaagse schoolweken verwacht bij start nieuw schooljaar in Zaanstad

Er is geen leraar meer te vinden en daarom krijgen kinderen van Het Dynamica XL aan de Tjotterstraat in Zaanstad volgend jaar nog maar vier dagen les. Ellen Voskuilen, clusterdirecteur bij Stichting Zaan Primair, denkt dat meer scholen in Zaanstad het nieuwe jaar met te weinig leraren zullen beginnen. "Aan het begin van het nieuwe schooljaar verwacht ik dat niet alle groepen vijf dagen naar school kunnen."

Dat bericht heeft het Dynamica XL deze week al aan de ouders moeten brengen. De school aan de Tjotterstaat geeft speciaal onderwijs aan kinderen die moeite hebben met gedrag en meer structuur nodig hebben, zegt directeur Matthieu Wijhe. "Het is op, zelfs alle bureaus zijn op", zegt hij na zijn lange zoektocht naar docenten.

Door het vertrek van drie docenten ziet hij zich genoodzaakt om de harde beslissing te maken. "Ik ben zelf ook vader en begrijp dat het heel lastig is."

Schrappen lessen

Al eerder is de 4-daagse schoolweek ingezet op scholen in Zaandam, meestal voor maar een paar weken per jaar. Het is de vraag hoeveel van de verplichte lesuren de scholen dit jaar moeten schrappen. Eerder gaf de minister aan dat het verboden is om te weinig lesuren te geven.

Net als toen negeert Stichting Zaan Primair de wettelijke voorgeschreven lesuren. "We kunnen niet anders", Zegt Voskuilen "Als je hier vijf dagen gaat rommelen worden kinderen onveilig en is het onderwijs van minder kwaliteit." Daarbij loopt de school gevaar dat leraren eerder vertrekken naar een andere school.