Minister waarschuwt Zaanse scholen: vierdaagse schoolweek is verboden

ZAANSTAD - Het invoeren van een vierdaagse schoolweek, zoals overkoepelende scholenorganisaties in Zaanstad van plan zijn, is verboden. Dat meldt minister Arie Slob (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

De overkoepelende organisaties Agora en Zaan Primair gaven ruim drie weken geleden aan met hun rug tegen de muur te staan wat betreft het lerarentekort en geen andere oplossing meer te zien dan het invoeren van een vierdaagse schoolweek.

Geen concessies

Slob snapt dat de verleiding groot is om dat soort noodmaatregelen te nemen, maar zegt geen concessies te willen doen als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. "Het invoeren van een vierdaagse schoolweek is wettelijk niet toegestaan", benadrukt hij in de brief.

Nadat bekend werd dat de Zaanse scholen overgaan tot de vierdaagse schoolweek hebben zij contact gehad met de inspectie. Die heeft geconstateerd dat de scholen nog steeds een vijfdaagse schoolweek hanteren. "Er zijn ook geen signalen bij de inspectie bekend waaruit blijkt dat scholen zijn overgegaan op een vierdaagse schoolweek vanwege een tekort aan leerkrachten."

Volgens de minister mogen scholen zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren voor de groepen drie tot en met acht, zoals wanneer er een nijpend lerarentekort is. Nog liever wil de politicus een structurele oplossing vinden. "Daarom maken we in samenwerking met de inspectie een handreiking voor scholen met informatie over en mogelijke noodoplossingen bij onderbezetting." Deze wordt na de herfstvakantie onder scholen verspreid.

NH Nieuws maakte onderstaande reportage over de vierdaagse schoolweek: