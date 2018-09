Ouders bezorgd over vierdaagse schoolweek: "Ik zie het nut er niet van in"

ZAANSTAD - Ouders van schoolgaande kinderen zijn niet blij met de vierdaagse schoolweek in Zaanstad. De maatregel wordt dit najaar ingevoerd als gevolg van het schrijnende lerarentekort.

"Mijn kinderen hebben het heel erg naar hun zin op school. Dit is niet leuk voor hen", zegt een ouder tegen NH Nieuws. "Dat er geen leraren meer zijn is heel erg."

Volgens de ouders is het een ernstige ontwikkeling: "Het gevaar is dat de creatieve dingen verdwijnen en dat zou heel jammer zijn. Rekenen en taal krijgen wel aandacht, maar op bijvoorbeeld gym wordt bezuinigd."

Bekijk hieronder de reacties van de ouders:



Ook voor de ouders zelf veroorzaakt de maatregel moeilijkheden. "Ik moet voor opvang zorgen en ik zie het nut niet in van een dag vrij. Ik ga er wel vanuit dat die vier dagen langer zijn."

Het is nog onduidelijk welke scholen in Zaanstad met de maatregel te maken gaan krijgen. De vierdaagse schoolweek zal waarschijnlijk acht weken duren. Als er dan niets veranderd is, zal het nog eens met acht weken verlengd worden.

Lees ook: Drastisch besluit door lerarentekort: Zaanstad komt met vierdaagse schoolweek

De vierdaagse schoolweek is eigenlijk tegen de wet, maar de overkoepelende organisaties zeggen met hun rug tegen de muur te staan.