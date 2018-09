Landelijke politiek maakt zich zorgen over lerarentekort in Zaanstad

ZAANSTAD - Scholen in Zaanstad moeten door het lerarentekort noodgedwongen bij zieke docenten een vierdaagse schoolweek invoeren. Volgens de schoolbesturen en de gemeente is er nog geen zicht op een andere oplossing, en dat baart ook de landelijke politie zorgen.

"Mocht een docent uitvallen, dan zullen de andere leraren zijn of haar taken moeten overnemen", laat Niko Persoon weten. Hij is bestuurslid van Zaan Primair. Samen met Agora beheren zij 55 van de 60 scholen in de stad. "Bij uitval van een leerkracht die vijf dagen werkt, zullen er dus vijf klassen over moeten gaan op een vierdaagse schoolweek."

Lees ook: Drastisch besluit door lerarentekort: Zaanstad komt met vierdaagse schoolweek

De overkoepelende schoolbesturen verwachten dat de noodmaatregel dit najaar al ingaat. "Dat is heel zorgelijk", aldus VVD-kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Volgens haar zijn er extra middelen uitgetrokken om de Zaanse scholen te ondersteunen.

Lees ook: Ouders bezorgd over vierdaagse schoolweek: "Ik zie het nut er niet van in"

Haar partijgenoot Gerard Ram uit Zaanstad kan dat geld goed gebruiken om zij-instromers snel aan het werk te krijgen, maar hij verwacht dat de nieuwe docenten op z'n vroegst pas over drie tot zes maanden aan het werk kunnen in de stad.