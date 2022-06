Ouders de dupe door lerarentekort Zaanstad: school stapt over naar vierdaagse lesweek

Het nijpende lerarentekort zorgt voor ingrijpende maatregelen bij de Zaanse school Dynamica XL aan de Tjotterlaan: de invoering van een vierdaagse schoolweek. Deze week krijgen de ouders te horen bij welke groep hun kind komt en op welke dag hun kind vrij is. Bestuurder Ellen Voskuilen baalt enorm, maar vertelt aan NH Nieuws niks anders te kunnen: "De vijver aan leerkrachten is helemaal leeg in deze regio."

De maatregel gaat voor een langere periode gelden, in het ergste geval zelfs voor het hele schooljaar. Op de school wordt er les gegeven aan twee verschillende groepen kinderen: die van 4 tot en met 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen (SO) en een bovenbouwgroep waar vooral gericht wordt op onderwijsondersteuning (BSO). De vierdaagse schoolweek gaat gelden voor alle groepen.

Voskuilen: "Deze leerlingen hebben nog meer dan leerlingen in het regulier basisonderwijs behoefte aan voorspelbaarheid en structuur. Op deze manier kunnen we nog leveren."



Dat beaamt ook Eva Lang, moeder van een kind met autisme dat les krijgt aan de Tjotterlaan en medezeggenschapsraad voorzitter (MR). "Kinderen gedijen op rust, reinheid en regelmaat." Het is volgens Lang dan ook niet goed voor de leerlingen om elke keer een andere juf of meester te zien. Dan is een vierdaagse schoolweek duidelijker. Toch schrok Lang wel van het nieuws, ze begrijpt de maatregelen wel: "Er is geen andere oplossing. Er is gewoon niemand."

Geen opvang

Voor ouders van de kinderen die fulltime werken wacht een flinke uitdaging, want er is geen opvang beschikbaar. "De ouders zullen zelf helaas de opvang voor hun rekening moeten nemen", zegt Voskuilen.

"Hiervoor hebben we gewoonweg geen personeel beschikbaar. De leerkrachten en ondersteuners van deze locatie zetten zich optimaal in om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden." Anders dan tijdens de lockdown geldt dit ook voor ouders in cruciale beroepen.