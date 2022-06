Oudere leraren vertrekken uit de Zaanse klassen, tekorten blijven

Hij zou vandaag officieel met pensioen zijn. Toch blijft Rien Spies (66), bestuurder van scholengemeenschap AGORA, nog een half jaar zitten omdat zijn opvolger met zwangerschapsverlof is. Het is een typisch voorbeeld voor het lerarentekort, maar dan op bestuursniveau. Over twee jaar gaan er drie keer zo veel leraren met pensioen als nu het geval is.

De afgelopen jaren gingen er jaarlijks gemiddeld vijf leraren met pensioen bij de Zaanse scholen van Agora. In 2024 zijn dat er volgens de huidige telling vijftien. Ook in de jaren daarna zullen er meer dan tien leraren per jaar met pensioen gaan. "Het is een landelijke trend die ook in Zaanstad speelt", zegt Spies. De instroom van leraren is niet genoeg om dat tekort tegen te gaan. Vooral leraren van 35 tot 45 jaar is de minst vertegenwoordigde groep.

"Net als overal is er een tekort aan personeel", zegt Spies. "Maar waar ze bij Schiphol vluchten schrappen of tunnels dichtgooien bij ziekte, kunnen wij geen kinderen weren." Alle kinderen van vier jaar of ouder moeten worden opgenomen door de basisscholen. Daarbij is er door het personeelstekort ook weer meer concurrentie bij de scholen.

Iedereen aan het werk

"De oplossing lijkt simpel: iedereen weer fulltime aan het werk. Maar je wil ook de kwaliteit waarborgen", zegt de bestuurder. Om leraren te ontzien wordt er al les gegeven door mensen uit het vakgebied. Zo geven musici en tekenaars lessen in muziek en kunst: "Eigenlijk wat er al jaren gebeurt bij gym, want dat wordt ook niet meer door leraren gegeven."

Vierdaagse schoolweek

In 2018 trok Spies landelijk de aandacht door een vierdaagse schoolweek aan te kondigen vanwege het lerarentekort. Die vierdaagse wordt nog steeds ingezet bij scholen die met bijvoorbeeld zieke of zwangere leraren te maken hebben. "Dat gebeurt ongeveer eens in de drie maanden op een enkele school en dan voor een paar weken." Kinderen krijgen dan wel thuisonderwijs.

Het komende halfjaar is Spies bezig met het goed overdragen van zijn functie en het tegengaan van de tekorten. "Mochten ze over een halfjaar nog een leraar nodig hebben, dan kan ik gebeld worden. Maar ik kan nog niet met zekerheid zeggen of ik ook voor de klas ga staan."