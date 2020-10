Zaanse scholen waarschuwen voor verkorte schoolweek: "Veel leraren zitten thuis"

Agora overkoepeld 24 scholen in Zaanstad waar 6800 basisschoolleerlingen les krijgen. "Er is veel uitval en klassen gaan al af en toe naar huis ", zegt Spies. Volgens het bestuurslid komt er een moment dat ze het niet meer redden "en dan zullen we moeten overstappen". In eerste instantie zal dat om een of meerdere groepen gaan. Spies verwacht niet dat hele scholen maar een vierdaagse week zullen inroosteren.

Wachten op test

De waarschuwing komt omdat veel docenten thuiszitten met corona of moeten afwachten op een test. "We horen dagelijks van scholen dat er problemen zijn of dat ze wachten op een uitslag. Als dat er drie of vier zijn dan heb je een probleem."

Er wordt nu gewaarschuwd volgens Spies. Als de besmettingen snel oplopen zoals nu het geval is, denkt de school te moeten ingrijpen. Want buiten corona is namelijk ook nog steeds een lerarentekort.

Scholenkoepel Zaan Primair heeft 26 scholen onder zijn paraplu en geeft les aan 6500 leerlingen. "We hebben nu vijftien leraren die thuis met corona zitten", zegt Brigit Schumacher van de koepel. Ook zij ziet de tekorten groter worden.

Bij de 15 besmette medewerkers worden niet de docenten gerekend die op een test wachten of in contact zijn geweest met een besmet persoon en daardoor ook thuis zitten. "We proberen het intern nog zo veel mogelijk op te vangen als dat niet lukt gaat een klas naar huis."

Een vierdaagse schoolweek ziet zij voorlopig niet gebeuren.