Juf Hanny woont in Friesland, maar werkt in Hilversum: "Kinderen moeten gewoon les krijgen"

Hanny van Lune woont in Heerenveen, maar werkt drie dagen per week in Hilversum. Ze is juf van groep vier van de Violenschool. De reistijd is voor haar geen probleem en in Hilversum zien ze haar maar wat graag komen, want meesters en juffen zijn schaars. "Dit is een uitwas van het lerarentekort."

Lerares Hanny van Lune - Daan Visser

Hanny werkte voor ze in Hilversum begon al 25 jaar in het onderwijs. Na een kort uitstapje in de kinderopvang verlangde ze terug naar het klaslokaal. "Maar ik wilde mij niet per se binden aan één school", vertelt ze aan NH Nieuws. Daarom schreef de 55-jarige leerkracht zich in bij een uitzendbureau. Al snel stroomden de vacatures binnen. Eén van die vacatures was die van de Violenschool in Hilversum en dat bleek een schot in de roos. "Ze geven hier les gericht op de ontwikkeling van een kind en er is ook tweetalig primair onderwijs. Dus er is veel aandacht voor Engels. Daardoor heb ik ontzettend veel kinderen met verschillende nationaliteiten in de klas. Dat vind ik ontzettend leuk." Sinds januari werkt ze op de Hilversumse basisschool. Eerst in groep 1 en 2 en nu staat ze voor groep 4. Afstand Tijdens het sollicitatiegesprek werd Hanny natuurlijk wel even gewezen op de reistijd. Van Heerenveen naar Hilversum is bijna anderhalf uur rijden, maar voor Hanny was dit totaal geen probleem. "Kwart over zes stap ik in de auto en vóór de avondspits rijd ik weer naar huis."

Zo'n rit na een lange werkdag kan vermoeiend zijn, maar voor Hanny is het vooral vermoeiend 'op een goede manier.' "Ik krijg vooral heel veel energie van mijn werk." Ze zijn in Friesland ook wel gewend om lange afstanden te rijden. "Als ik in Dokkum zou werken bijvoorbeeld is dat ook ver", legt Hanny uit. "Eenmaal onderweg naar huis luister ik een podcast, denk ik na over de dag en kom ik tot rust." Uitwas van lerarentekort Als ervaren juffrouw ziet Hanny in haar omgeving de gevolgen van het lerarentekort. "Het eist zijn tol als collega's bijvoorbeeld ziek uitvallen en klassen overgenomen moeten worden. De kinderen moeten gewoon les krijgen. Dat is wat we willen." Hanny moet er dus ook niet aan denken om het beroep de rug toe te keren.

De directeur van de Violenschool, Juliska Blom, zegt erg blij te zijn met Hanny. "Ze is gewoon een hele goede lerares." Maar volgens haar is het feit dat ze een Friese juf heeft aangenomen 'wel een uitwas van het lerarentekort.' Iets wat ook op veel andere scholen in Noord-Holland speelt. Tekst gaat door onder deze link.

"Het is natuurlijk spannend of ze bij ons blijft", geeft Blom toe. "Want ze kan met dit landelijke lerarentekort makkelijk iets dichter bij huis vinden." Toch kan de directeur voorlopig opgelucht ademhalen, want als het aan Hanny ligt blijft ze nog wel even werken bij de Violenschool. Hanny kijkt erg uit naar het nieuwe schooljaar. "Ik heb er heel veel zin in. Elke dag is een uitdaging."