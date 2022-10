Brian Brobbey is vraagteken voor laatste Champions League-duel Ajax tegen Rangers

Het is onzeker of trainer Alfred Schreuder morgenavond tegen Rangers FC kan starten met Brian Brobbey in de spits. Op de training vanavond in Glasgow moet blijken of Brobbey fit genoeg is voor het laatste groepsduel van Ajax in de Champions League.

"Brian heeft lichte klachten", vertelde Schreuder op de persconferentie in Ibrox Stadium. "We bekijken op de training hoe hij ervoor staat. Als het goed gaat, zou hij kunnen starten." Schreuder heeft 23 spelers meegenomen naar Schotland. Dat is dezelfde selectie als vorige week tegen Liverpool plus Ahmetcan Kaplan. De Turkse verdediger is herstellende van een knieblessure en traint deels mee, maar is nog niet zover dat hij op de bank kan plaatsnemen.

In tegenstelling tot Rangers FC had Ajax een vrij weekend. De Schotten kenden een stroeve generale en speelden in de eigen competitie 1-1 tegen laagvlieger Livingston dat het laatste kwartier van de wedstrijd met tien man speelde na een rode kaart.

Extra trainingsdag

Ondanks dat Ajax al is uitgeschakeld voor de knock-out fase van de Champions League is Schreuder niet rouwig dat de wedstrijd tegen Vitesse uit het programma is gehaald. "We hebben goed kunnen trainen. Die extra trainingsdag is prettig. We hebben aan een aantal dingen kunnen werken die we moeten verbeteren."