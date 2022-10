CL-campagne van Ajax ten einde, effectief Liverpool straft fouten snoeihard af

De Champions League-campagne van Ajax stokt in de groepsfase. De Amsterdammers hadden nog een hele kleine kans op overwintering als Liverpool werd verslagen, maar dit is niet gelukt. De Britten sloegen keihard toe en trakteerden de ploeg opnieuw op een harde nederlaag: 0-3.

Vooraf was het doel van Ajax duidelijk. Als de Amsterdammers nog zicht wilde houden op overwintering in de Champions League moest Liverpool worden verslagen. Het liefst met twee goals verschil, omdat de ploeg dan een beter onderling resultaat zou hebben. Napoli zou in dat scenario overigens ook nog twee keer moeten winnen. De intenties waren direct zichtbaar, want Steven Berghuis - die twee keer scoorde tegen RKC - schoot op de paal.

Berghuis zorgde even later met een afstandsschot voor het volgende Amsterdamse gevaar. Andrew Robertson kreeg in de tegenstoot een grote kans, maar zijn schot verdween in het zijnet. Dusan Tadic kreeg daarna dé mogelijkheid op 1-0. De aanvoerder stond helemaal vrij en haalde uit. Zijn inzet werd echter gekraakt door Trent Alexander-Arnold. Dat bleek een voorbode, want Mohamed Salah zette zijn ploeg op voorsprong met een wippertje: 0-1. Darwin Núñez, die Ajax vorig jaar al pijn deed met Benfica, schoot op de paal.

Bekijk hieronder de gigantische kans van Tadic: