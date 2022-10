Ajax moet bravoure tonen bij allerlaatste kans tegen Liverpool

In de persruimte van de Johan Cruijff Arena keken trainer Alfred Schreuder en doelman Remko Pasveer vooruit naar de belangrijke Europese wedstrijd tegen Liverpool. Het is voor Ajax de allerlaatste kans om nog eventueel door te gaan in de Champions League. "Gezonde bravoure tonen."

"We moeten het geloof uitstralen dat het mogelijk is", vertelt trainer Alfred Schreuder op de persconferentie tegenover de aanwezig journaille. "We hebben een uitverkocht huis en we spelen in een toernooi waar we graag willen zijn."

"Lange ballen"

Remko Pasveer keek ook nog terug naar die wedstrijd van vorige maand in Engeland. Toen Ajax met 1-2 verloor van Liverpool en de Amsterdamse goalie vele cruciale reddingen verrichtte. "In die wedstrijd hanteerden we te veel de lange bal en ook te veel spelers gaven de bal aan mij."

