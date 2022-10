Rellen Amstelveen laten sporen na: "Ik stond te trillen"

De gevolgen van de rellen van afgelopen weekend in het Amstelveense Westwijk zijn vandaag nog goed merkbaar. Buurtbewoners die vanochtend vanaf tramhalte Sacharovlaan naar hun werk vertrekken, moeten hopen glas ontwijken en reageren geschokt.

Puinhoop in Amstelveen na rellen - NH Nieuws

De tram- en bushokjes aan de Sacharovlaan zijn totaal vernield. De stenen liggen er deze ochtend nog naast. "Het is schandelijk dat dit gebeurt", zegt een wat oudere man, terwijl hij de schade bekijkt.

Inmiddels is duidelijk dat de relschoppers niet naar binnen mochten bij een feest dat georganiseerd werd door Eritreeërs. De groep binnen en buiten bleken elkaar te kennen, waarna de eigenaar van het centrum het feest beëindigde.

Stenen en glas

Amstelvener Eric woont pal tegenover het terrein waar de relschoppers zich tegen de politie keerden en met onder andere stenen en glas begonnen te gooien. Een van hen reed met een auto op politieagenten in. Eric volgde het tafereel vanachter zijn raam.

"Ik ben niet snel bang, maar nu stond ik te trillen", omschrijft hij. "Ik wilde naar buiten gaan om mijn huis te verdedigen, maar heb dat gelukkig niet gedaan." Hij vindt het jammer dat de burgemeester nog niet persoonlijk contact heeft gezocht met de buurt.

Rode auto

Transportbedrijf Gorter Logistiek, dat tegenover het partycentrum is gevestigd, heeft gelukkig ook geen schade. Eigenlijk heeft het bedrijf verder nooit problemen met feesten die bij De Diamant worden georganiseerd. "We hebben wel vaak overlast van drankflessen en etensresten die achterblijven", vertelt eigenaar Fred Gorter.

Ook vandaag ligt er nog een hoop troep op het industrieterrein aan de Touwslagerij. Daarnaast is op het terrein van Gorter Logistiek een rode auto achtergebleven, die niet op slot is. Gister zijn mensen in de buurt van de auto gezien, maar zij hebben de auto niet meegenomen. Volgens de politie gaat het om een pechgeval dat niks met het feest te maken heeft.

Nog een feest

De benedenburen van De Diamant, Club Nouvelle, laat haar gasten vanmiddag weten afspraken te hebben gemaakt met de eigenaar van het partycentrum. Ook zij hielden zaterdagavond een feest en moesten hun gasten enige tijd binnen houden. "Ik wil jullie van mijn kant mijn excuses aanbieden voor wat er zich heeft afgespeeld die avond. Dit was buiten onze schuld en heeft niets te maken gehad met Club Nouvelle", schrijft eigenaar Dick Baijens op Facebook.

Tekst gaat verder onder post