Relschoppers keren zich tegen politie na onrustige avond in Amstelveen: meer dan 20 aanhoudingen

Een feest in een partycentrum in Amstelveen is vannacht helemaal uit de hand gelopen. Relschoppers gingen daar flink tekeer, begonnen te vechten en raakten onder meer slaags met de beveiliging. Ook de politie werd aangevallen. Er zijn meer dan twintig mensen aangehouden.

Er werden agenten met stenen en delen van stoeptegels bekogeld. Een politieagent raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Een van de relschoppers reed met zijn auto op de agenten in. De bestuurder van de auto werd direct aangehouden.

Feest escaleert in Amstelveen VLN nieuws

Feest escaleert in Amstelveen VLN nieuws

Hele avond al onrustig

Het was de hele avond al onrustig op het terrein, waardoor de politie al op de been was. Agenten probeerden al de hele avond meerdere jongeren van het partycentrum weg te drijven, zo meldt mediapartner AAN!.

Er werden flink wat vernielingen gepleegd. Meerdere bushokjes moesten het ontgelden en ook in de naastgelegen woonwijk zouden vernielingen zijn gepleegd.

Meer dan twintig aanhoudingen

Uiteindelijk leidde de onrustige nacht dus tot meer dan twintig aanhoudingen, maar ook die gingen niet zonder slag of stoot. De politie moest geweld gebruiken om een deel van de arrestanten in de boeien te slaan.

Met lange wapenstokken werden de relschoppers uiteindelijk van het partycentrum verdreven. Alle personen die werden aangehouden zijn naar het politiebureau gebracht.

Wethouder Herbert Raat noemt de vechtpartij en de vele vernielingen schandalig. Op social media spreekt hij verbaasd over de vele schade door de vernielingen. "Gelukkig hangen er voldoende camera’s om daders goed in beeld te brengen", schrijft hij. Burgemeester Tjapko Poppens komt later vandaag met een statement.