AFC pakt voor het eerst de koppositie na ruime zege op Jong FC Volendam

Een mooie opsteker voor AFC. De Amsterdammers versloegen vanmiddag Jong FC Volendam met 5-1 en namen daarmee de koppositie over van De Treffers. Dat is voor het eerst dit seizoen in de tweede divisie.

Het begin van AFC was nog desastreus, want Billy van Duijl maakte na vijf minuten de openingstreffer voor de bezoekers. Het was Raily Ignacio, die niet veel later alweer gelijkmaakte: 1-1. Melvin Platje en opnieuw Ignacio scoorden en zorgden daarmee voor een ruime marge voor de Amsterdammers: 3-1.

