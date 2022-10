Koploper HHC te sterk voor Koninklijke HFC en OFC geeft voorsprong uit handen

HHC – Koninklijke HFC 2-1

45' Rob van der Leij 1-0

62' Sietse Brandsma 1-1

70' Serginho Fatima 2-1

Koploper HHC begon scherper en drong aan in de openingsfase. Zo lieten Rob van der Leij en Matthijs Hardijk een grote kans liggen. Hardijk kreeg een minuut later opnieuw een schotkans, opnieuw was keeper Thomas Hoekstra spelbreker. Beide ploegen leken de kleedkamers op te zoeken met 0-0, maar daar dacht Van der Leij anders over. Hij stond vrij voor het doel van HFC en schoot binnen: 1-0.

Sietse Brandsma scoorde in de 62e minuut de gelijkmaker. Hij schoot laag binnen uit een lage voorzet van John Hilton: 1-1. De gelijke stand kon niet worden vastgehouden, want uit een corner kopte verdediger Serginho Fatima raak: 2-1. De Haarlemmers gaven niet op en gooide er een slotoffensief uit. Dit leidde tot een enorme kans voor Brandsma (kopbal) en Zakaria Eddahchouri (op de paal). Even later werd zelfs een bal van de lijn gehaald, maar het maakte geen verschil in de uitslag.

HFC staat door de nederlaag op de tiende plaats met vijftien punten, terwijl HHC de koppositie in de tweede divisie overneemt. De Haarlemmers spelen volgende week tegen kampioen Katwijk.

