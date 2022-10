AZ overwintert in Europa na winst op FC Vaduz

Na een 1-2 zege op FC Vaduz is AZ zeker van overwintering in de Conference League. In een teleurstellende wedstrijd wisten voor de Alkmaarders Milos Kerkez en Myron van Brederode het net te vinden.

In de eerste helft was er weinig tot niets te beleven. AZ had het balbezit, maar het was de thuisploeg die het gevaarlijkst werd. De Noord-Hollanders creëerden in de eerste helft weinig. Een afstandschot in de 45e minuut van Jens Odgaard was het gevaarlijkste moment van AZ in de eerste helft. Bliksemstart Voor de Noord-Hollanders begon de tweede helft uitstekend. Op aangeven van Tijani Reijnders was het Milos Kerkez die een prima goal wist te maken. De tweede helft was veel levendiger dan de eerste helft. Het spel golfde heen en weer. Ook de ploeg uit Liechtenstein kreeg mogelijkheden. Keeper Hobie Verhulst voorkwam de gelijkmaker met een fantastische redding op een inzet van Ryan Fosso.

Invaller Myron van Brederode stond nog geen minuut in het veld toen hij in de 75e minuut de 0-2 tegen de netten wist te knallen. Lang kon AZ niet van die stand genieten, want één minuut later was het Nicolas Hasler die de 1-2 maakte. Hij schoot koelbloedig binnen na een fout van Riechedly Bazoer. In de slotfase kregen beide ploegen nog wat kansjes, maar gescoord werd er niet meer in Liechtenstein. Hierdoor is AZ dus zeker van Europees voetbal na de winterstop. Later op de avond speelt SK-Dnipro -1 tegen Apollon Limassol in poule E van de Conference League.

Opstelling AZ: Verhulst; Kerkez, Dekker, Beukema, Hatzidiakos; Clasie, D. De Wit, Reijnders (Bazoer/60); Karlsson (Van Brederode/7, Odgaard, Sugawara.