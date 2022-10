Invaller Karlsson helpt zoekend AZ langs taai Apollon Limassol

AZ heeft in de Conference League met moeite gewonnen van Apollon Limassol. De Alkmaarders kwamen tot twee keer toe op voorsprong in eigen huis, maar gaven telkens vrij snel de gelijkmaker weg. De 3-2 van invaller Jesper Karlsson bleek in de 85e minuut de genadeklap te zijn voor de Cyprioten.

Jesper Karlsson is de matchwinner voor AZ tegen Apollon Limassol - Pro Shots

De wedstrijd werd vooraf als risicowedstrijd bestempeld door Anja Schouten, de burgemeester van Alkmaar. Zo'n duizend Apollon-fans zaten in het stadion en waren ruim voor de aftrap al luidkeels te horen, terwijl de rest van het stadion nog leeg was. Tekst loopt door onder de tweet.

🏟 | Het hele stadion in Alkmaar is nog leeg, maar een uur voor de wedstrijd zitten al 1.500 supporters van @ApollonLimFC in het uitvak. En die laten flink van zich horen. #azapo pic.twitter.com/uOmtno4Nsb — NH Sport (@NHSport_) October 6, 2022

Bij AZ bleken Dani de Wit en Jens Odgaard weer fit genoeg om in de basis te starten. De onlangs herstelde Jesper Karlsson begon tegen de Cyprioten op de bank. Bij de Alkmaarders liet de gelegenheidsspits zich meteen gelden. Eerst met een kopbal die net over het doel ging en na een kwartier spelen was hij trefzeker met een schot dat via een tegenstander in de verre hoek belandde: 1-0. Patrick Joosten Tot dan toe had AZ niets te vrezen voor Apollon Limassol, maar zag het de bezoekers toch langszij komen. Patrick Joosten, in het verleden uitkomend voor FC Utrecht, FC Groningen en VVV-Venlo, tikte een paar minuten na de openingstreffer de 1-1 binnen uit een voorzet vanaf de linkerkant. AZ was zichtbaar aangeslagen want in de daaropvolgende fase was nummer drie van Cyprus de bovenliggende en gevaarlijkste ploeg. Vol goede moed en met veel meer opportunisme begon AZ aan de tweede helft. Dat leidde tot een meer open wedstrijd en kansen voor de thuisploeg. Ondanks dat echte uitgespeelde mogelijkheden uitbleven, werd AZ in het zadel geholpen door Apollon. Jens Odgaard ging neer in de zestien en Dani de Wit verzilverde de daaropvolgende strafschop: 2-1. Tekst loopt door onder de foto.

Dani de Wit schiet AZ uit een strafschop op 2-1 tegen Apollon Limassol - Pro Shots

Onoplettendheid Trainer Pascal Jansen bracht met Jesper Karlsson, Mayckel Lahdo en Zinho Vanheusden vers bloed binnen de lijnen, maar zag Euclides Cabral in de 72e minuut de bezoekers weer op gelijke hoogte komen. De rechtsback was opgekomen, werd geen strobreed in de weg gelegd en schoot van buiten de zestien knap de 2-2 tegen de touwen. Nadrukkelijk ging AZ op zoek naar de voorsprong en die kwam er in de 85e minuut. Invaller Karlsson tikte de 3-2 achter de doelman na een aanval over de linkerkant. Door de overwinning blijft AZ aan kop in de groep in de Conference League. De Alkmaarders hebben nu negen punten uit drie wedstrijden. Volgende week donderdag gaat AZ op bezoek bij Apollon Limassol. Tussendoor speelt de koploper in de eredivisie zondag om 14.30 uur uit tegen FC Utrecht.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos (Lahdo/64), Beukema, Dekker (Vanheusden/64), Kerkez; Clasie, Reijnders, D. De Wit (Bazoer/81); Sugawara, Odgaard, Van Brederode (Karlsson/64) Reacties van de wedstrijd volgen later op NH Sport.