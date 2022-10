Goed presterend AZ treft Hollands spelende Cypriotische ploeg: "Herkenbaar"

Lachende gezichten en een ontspannen sfeer tijdens de afsluitende training van AZ. De Alkmaarse club bereidt zich voor op het Europese treffen met Apollon Limassol. "Het is herkenbaar, qua veldbezetting lijkt het veel op het Nederlandse voetbal", vertelt trainer Pascal Jansen op de persconferentie.

Trainer Pascal Jansen ziet veel herkenbaarheid bij Hollands spelende tegenstander - NH Nieuws

AZ staat trots aan kop in de eredivisie en ook in Groep E van de Conference League nemen de Alkmaarders plek één in. Op de persconferentie kregen trainer Pascal Jansen en speler Pantelis Hatzidiakos veel vragen over het huidige succes. "Wij hebben hele goede spelers gehaald." Bescheidenheid Hatzidiakos voetbalt al vele jaren voor AZ en heeft mooie en minder mooie jaren meegemaakt. Dat succes zo kan omslaan naar een mindere periode weet de Griekse verdediger maar al te goed. Een dag voor de wedstrijd tegen de kampioen van Cyprus wil hij daarom ook niet te ver vooruitkijken. "Het zijn mooie statistieken, maar we hebben nog niks." Tekst loopt door onder de video.

Pantelis Hatzidiakos over het huidige succes van AZ - NH Nieuws

Ook Jansen verklaart de uitstekende vorm van zijn ploeg. De Alkmaarse oefenmeester gaat alweer zijn derde jaar in als eindverantwoordelijke en geeft woensdagmiddag duidelijk aan wat het verschil is met vorig seizoen. "We waren toen een team in opbouw." Tekst loopt door onder de video.

Trainer Pascal Jansen geeft het verschil met vorig seizoen aan - NH Nieuws

Fitheid De ziekenboeg stroomt langzaam leeg bij AZ. Zo keren Jens Odgaard en Mees de Wit weer terug in de selectie. Het tweetal was afgelopen weekend tegen FC Groningen ziek. Verder lijkt de hamstringblessure van Dani de Wit mee te vallen. De middenvelder viel zaterdag nog uit, maar staat inmiddels weer op het trainingsveld. Het is nog wel de vraag of hij er donderdagavond bij is. Verder ontbreken Bruno Martins Indi, Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen tegen Apollon Limassol. De wedstrijd AZ - Apollon Limassol begint donderdagavond om 21.00 uur en na afloop verschijnen er reacties op deze site en sociale kanalen van NH Sport.