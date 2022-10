Ongeslagen status voorbij: AZ verliest na vijftien wedstrijden weer eens

Bij AZ was er voor het eerst plaats voor Riechedly Bazoer in de basis. De middenvelder nam de plek van Dani de Wit in, die een linie doorschoof naar de spits. De gelegenheidsspits was ook meteen gevaarlijk. In de zevende minuut kopte De Wit tegen de lat uit een voorzet van Milos Kerkez.

Slapende Dani de Wit

AZ had niet de gewenste controle en zag Apollon Limassol een aantal keren kleine kansen creeëren. De Alkmaarders hadden na een half uur spelen echter op voorsprong kunnen staan. Apollon-keeper Jovanovic keerde een klutsbal en Riechedly Bazoer zag vervolgens zijn slimme inzet van de lijn worden gehaald. Tegen de verhouding in kwam Apollon echter op voorsprong. Dani de Wit stond te slapen bij een corner waardoor Valentin Roberge de 1-0 binnenkopte uit een hoekschop.

Richting de rust was AZ zoekende en had Apollon meer dreiging. De koploper in de eredivisie had even geen antwoord op het spel van de Cyprioten. Het spel van AZ was zeker niet slecht, maar het miste gif en het tempo waarin het voetbalde was te laag om een doorbraak te forceren. Met Jens Odgaard en Mayckel Lahdo binnen de lijnen, voerde trainer Pascal Jansen twee wissels door in de rust.

Zoekend

Het was duidelijk in de tweede helft dat AZ niet in grootse vorm verkeerde op Cyprus. In de eerste fase na de rust ging het op zoek naar de gelijkmaker. Bazoer zag zijn inzet net langs de verkeerde kant van de paal scheren, maar verder stokten veel aanvallen halverwege de helft van Apollon.

Veel passes bij AZ waren onzorgvuldig en daardoor lukte het niet om Apollon met de rug tegen de muur te zetten. Het slotoffensief van AZ begon toen Dani de Wit tien minuten voor tijd een grote kans uit een corner kreeg. Hij schoot de bal echter recht in de handen van Jovanovic. De Alkmaarders waren op zoek naar een doorbraak, maar wisten de muur van Apollin niet te slechten. Daardoor was de eerste nederlaag sinds 4 augustus een feit. Toen verloor de ploeg met 1-0 op bezoek bij Dundee United in de derde voorronde van de Conference League.

Komende zondag speelt AZ weer in de competitie. De topper tegen Feyenoord staat dan om 16.45 uur op het programma in Alkmaar. Flitsen van de wedstrijd zijn te horen op NH Radio.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos (Lahdo/46), Beukema, Dekker (Koopmeiners/62), Kerkez (M. De Wit/62), Clasie (Odgaard/46), Bazoer, Reijnders; Sugawara, D. De Wit, Karlsson (Van Brederode/62)