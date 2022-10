AZ-coach Pascal Jansen wil geen onnodige energie verspillen op Cyprus

Waar Ajax na de treurnis tegen Napoli (4-2) weer onderweg is naar Amsterdam, bereidt AZ zich op Cyprus voor op het Europese treffen met Apollon Limassol FC. AZ is de trotse koploper in Groep E van de Conference League. "We willen winnen en goed spelen."

AZ verkeert al weken in uitstekende vorm. Ongeslagen staan de Alkmaarders bovenaan in de eredivisie en in de Conference League won de ploeg van Pascal Jansen nog alle drie de groepswedstrijden. Woensdagavond vanuit het GSP Stadion in Nicosia liet Jansen wel duidelijk merken dat hij niet tevreden was over de 3-2 winst van vorige week in Alkmaar op Apollon Limassol. "Toen haalden we ons niveau niet en daardoor zag Apollon Limassol er ook beter uit."

Repareren

"In de thuiswedstrijd gaven we op een slordige manier doelpunten weg", vertelt Pascal Jansen op de persconferentie. "Dan moet je steeds de boel repareren om uiteindelijk als winnaar uit de strijd te komen, dat kost onnodige energie."

Zinho Vanheusden

Jansen beschikt over een vrij fitte selectie. Tegenvaller is het ontbreken van Zinho Vanheusden. De Belgische verdediger liep tegen FC Utrecht een voetblessure op, terwijl hij net weer fit was. "Dat was een emotioneel moment voor hem. Op dit moment zit zijn voet in het gips en moeten we hem voorlopig missen." Verder zijn de geblesseerde spelers Vangelis Pavlidis en Bruno Martins Indi er ook niet bij op Cyprus.

Apollon Limassol - AZ begint vanavond om 18.45 uur. En bij winst zijn de Alkmaarders zo goed als zeker van Europese overwintering.