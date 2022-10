Zolang de post Peter blijft bereiken, verschijnt de Westfriese Spreukenkalender

Vaste prik in veel Westfriese gezinnen: ergens tijdens de feestmaand december wordt de Westfriese Spreukenkalender van cadeaupapier ontdaan. Zodat de ouders of opa en oma weer een jaar kunnen genieten van de Westfriese spreuken en verhaaltjes. Maker van al dit moois is al bijna 40 jaar dezelfde: Peter Ruitenberg uit Bovenkarspel.

Gestructureerd liggen stapeltjes papier naast elkaar op de eettafel. De blaadjes - gevuld met duizenden spreuken in het dialect - wachten geduldig op een plekje op de kalender van 2024. Want hoewel die van 2023 nu in de winkel ligt, zijn de voorbereidingen voor die van een jaar later al weer gestart. "In augustus heb ik 4 weken 'vrij', maar in september begin ik al weer aan de volgende kalender", zegt de 68-jarige Ruitenberg.

Monnikenwerk

Het concept van de Spreukenkalender staat als een huis, al jaren. Twee dagen per pagina, aan de voorkant een spreuk, aan de achterkant een verhaaltje, gedicht, puzzel of een oud krantenbericht. "Juist die afwisseling is de kracht van de kalender."

Maar een invuloefening is het allerminst. Eerder monnikenwerk. "Een hele uitzoekerij, een grote puzzel. Ik wissel korte en langere verhaaltjes af en een verhaaltje over Kerstmis kan niet in juli worden geplaatst. Het moet allemaal kloppen", zegt Ruitenberg.