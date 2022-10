Advies: "Provinciale Staten moet windturbinereferendum heroverwegen"

De Provincie Staten zou het besluit tegen een windturbinereferendum moeten heroverwegen, zo luidt het niet-bindende advies van de Hoor en Advies Commissie (HAC). Actiegroep Windalarm diende een verzoek in voor een referendum over de afstandsnorm tussen windturbines en huizen. Afgelopen mei wees de Provinciale Staten dit referendum af.

Momenteel gelden in Noord-Holland extra regels rondom het windmolenbeleid, bovenop de landelijke regels. De 600-meterregel is één van die extra regels, landelijk geldt al 350 meter. "We willen deze extra regels afschaffen, zodat ook Noord-Holland zijn verantwoordelijkheid in de energietransitie kan nemen", zo vertelde Anouk Gielen van GroenLinks eerder aan NH Nieuws.

Met een referendum probeerde de groep de versoepeling tegen te houden, maar dit werd tegengehouden door de Provinciale Staten . Nu adviseert de HAC de Provinciale Staten dit besluit te heroverwegen. De commissie is onder meer niet overtuigd dat het zonder het schrappen van de 600-meterregel onmogelijk is om de klimaatdoelen te halen.

Actiegroep Windalarm is van mening dat de 600-meterregel tussen woning en windturbine in stand moet worden gehouden. Zij stellen dat het bouwen binnen die afstand gezondheidsproblemen kan opleveren. De Provinciale Staten wil daarentegen de afstandsnorm versoepelen naar 350 meter om de energietransitie te versnellen.

Joost de Groot van Windalarm is blij met de uitspraak van de commissie: "We hebben laten zien dat bescherming van de gezondheid van bewoners en het sparen van unieke natuur niet leidt tot het niet halen van onze klimaatdoelen", zegt De Groot. "Hopelijk is dit de start van een breder debat over dit onderwerp. We zien dat veel bestuurders niet weten dat we onze klimaatdoelstellingen kunnen halen, zonder gezondheidsschade voor bewoners en vernietiging van natuur door windturbines.”

Niet-bindend

Het advies van de HAC is niet bindend, de Statenleden kijken op 7 november of zij het advies willen opvolgen. "Wij beschouwen de adviezen als zeer waardevol, maar moeten deze nog zorgvuldig bestuderen. Aan de hand daarvan gaan we kijken of we aanpassingen moeten doen", laat Statenlid Anouk Gielen (GroenLinks) weten.

Als de Provinciale Staten uiteindelijk besluiten het referendumverzoek tóch toe te wijzen, dan moeten de initiatiefnemers 45.000 handtekeningen verzamelen om daadwerkelijk een referendum te organiseren.