KNVB-beker: Telstar loot FC Twente, Ajax moet naar Den Bosch

Bij de loting voor de tweede ronde van de KNVB-beker zijn er voor de vier resterende Noord-Hollandse ploegen louter uitwedstrijden uit de bus gekomen. Ajax gaat naar FC Den Bosch, AZ speelt tegen Excelsior, FC Volendam moet afreizen naar Heerenveen en Telstar gaat het in Enschede opnemen tegen FC Twente.

FC Volendam bereikte dinsdagavond de volgende ronde van de KNVB-beker door in Friesland met 5-1 te winnen van de amateurs van Harkemase Boys. Telstar mocht mee in de koker na een nipte 0-1 overwinning op het Haarlemse Koninklijke HFC. Ajax en AZ waren vanwege hun Europese verplichtingen vrijgeloot voor de eerste ronde van het nationale bekertoernooi.

Alle wedstrijden in de tweede ronde worden na het WK 2022 in Qatar afgewerkt. De speeldata zijn dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 januari 2023. Op een later moment wordt het exacte speelprogramma bekend gemaakt.