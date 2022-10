Telstar naar volgende ronde beker dankzij nipte zege op buurman Koninklijke HFC

Telstar heeft zich dankzij een overwinning op Koninklijke HFC verzekert van een plek in de tweede ronde van de KNVB-beker. De ploeg van Mike Snoei won op bezoek in Haarlem de streekderby met 0-1 dankzij een doelpunt van Christos Giousis.

Telstar-trainer Mike Snoei voerde voor het duel tegen Kon. HFC maar één wijziging door ten opzichte van de knappe 2-1 overwinning op Roda JC. Mihkel Ainsalu begon op het middenveld ten koste van Tom Overtoom.

In het eerste half uur was er vrij weinig te beleven voor de toeschouwers op Sportpark Spanjaardslaan. In de 31e minuut kwam Telstar uit het niets toch op voorsprong. Een mooie combinatie over links werd uiteindelijk afgerond door Christos Giousis. De Griekse aanvaller schoot de bal net buiten bereik van Kon. HFC-doelman Mitchel Michaelis in de touwen.

Weinig kansen

De thuisploeg kwam nauwelijks tot kansen en vlak voor rust had Telstar-aanvoerder Glynor Plet dan ook de uitgelezen kans om de score te verdubbelen. De ervaren spits had echter zijn vizier nog niet op scherp staan en stuitte op Michaelis. Beiden ploegen zochten daarom de kleedkamer op voor de rust bij een 0-1 voorsprong voor de bezoekers uit Velsen-Zuid.

Tekst gaar verder onder de foto.