Telstar-spits Glynor Plet scoort eindelijk weer: "Wel vaker een tijdje droog gestaan"

De vreugde over het binnenhalen van de drie punten tegen de nummer vijf van de ranglijst was groot. Ook bij trainer Mike Snoei, die vond dat Telstar één van de beste wedstrijden van het seizoen had gespeeld.

"Dit was wel een hele leuke eerste helft en dat moet een beetje de standaard worden. Het zal moeilijk worden, maar de jongens moeten met minder geen genoegen nemen", aldus Snoei die zijn ploeg van de dertiende naar de gedeelde tiende plaats ziet opklimmen.

Koninklijke HFC-uit

Dinsdag gaat Telstar in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi op bezoek bij Koninklijke HFC. Vier jaar geleden vlogen de Velsenaren er bijna uit tegen de tweedeklasser. Snoei: "Ik had de jongens graag twee dagen vrij gegund, maar ik wil per se een bekerronde verder. Als wij het maximale brengen, zijn we beter dan HFC. Als we twintig procent minder brengen, krijgen we het daar superzwaar."