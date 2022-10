Lange tijd mocht OFC hopen op bekerstunt tegen Sparta, DEM en Volendam uitgeschakeld

OFC stond al vroeg op achterstand tegen Sparta Rotterdam en moest vrezen voor een grote uitslag. Met veel strijd knokte de club uit Oostzaan zich langszij en hield het lang stand. In de slotfase zag het Sparta Rotterdam op het terrein van Purmersteijn uitlopen naar 3-1.

OFC vecht voor wat het waard is tegen Sparta Rotterdam - Pro Shots / Sonny Lensen

OFC - Sparta Rotterdam Voor OFC begon de wedstrijd ronduit dramatisch. Na drie minuten keek de ploeg van Pieter Mulders al tegen een achterstand aan door een goal van Jason Lokilo. De wedstrijd werd op het complex van Purmersteijn gespeeld, omdat de lichtinstallatie in Oostzaan volgens de KNVB niet voldeed. Na twintig minuten kwam OFC op gelijke hoogte via Niels Butter. De spits, die komend seizoen voor IJsselmeervolgels speelt, benutte een strafschop en zag zijn ploeg vervolgens lang stand houden. Na de rust bleven de Oostzaners vechten voor wat ze waard waren. De jonge reservedoelman Ischa Bouwman hield zijn ploeg veelvuldig op de been. In de slotfase spatte de bekerdroom uiteen. De ingevallen Tobias Lauritsen maakte twee goals, waardoor OFC is uitgeschakeld: 3-1. Tekst loopt door onder de foto.

Niels Butter schiet OFC op gelijke hoogte tegen Sparta - Pro Shots / Sonny Lensen

DEM - Blauw-Geel De club uit Beverwijk knalde uit de startblokken. De ploeg van trainer Mark de Vries kreeg veel meer kansen, maar zag Blauw-Geel uit Veghel voor rust toeslaan via Van der Zanden. Op slag van rust werd de gelijkmaker van DEM afgekeurd, maar een minuut later telde de 1-1 wel. Na rust liep Blauw-Geel weg bij de thuisploeg. Via Nasser, Van den Nieuwenhof en Van der Zanden werd het 1-4 voor de Brabanders. Tekst loopt door onder de foto.

Blauw-Geel loopt eenvoudig over DEM heen - Pro Shots / Ron Baltus

RKAV Volendam - HV Quick Zowel RKAV Volendam als HV Quick spelen hun wedstrijden in de derde divisie. Voorafgaand was dus een gelijkopgaande strijd verwacht, maar het team van trainer Berry Smit kon geen hoge ogen gooien. Voor rust stond Volendam al met 2-0 achter door doelpunten van Enoch George en Frank van der Heiden. Lennart Tol bracht de Volendammers op slag van rust weer terug in de wedstrijd: 2-1. Tien minuten na de rust liep Quick weer uit via George. Tol bracht de spanning nog even terug met een mooie solo en de 3-2, maar Nabil Haddadi stelde de zege voor Quick veilig: 4-2.