Tien man ADO'20 ruikt lang aan bekerstunt en dwingt FC Emmen zelfs tot verlenging

ADO'20 heeft vanavond bijna kunnen zorgen voor een regelrechte sensatie in de eerste ronde van het nationale bekertoernooi. De derdedivisionist uit Heemskerk dwong FC Emmen tot het uiterste en moest pas in de verlenging het hoofd buigen: 2-1.

ADO'20 keek de hele week al erg uit naar de ontmoeting tegen de nummer zeventien van de eredivisie en begon zonder angst aan het duel. De ploeg van trainer Roy van der Mije had na twee minuten zelfs al op een vroege voorsprong kunnen komen. Ruben Doesburg schoot van dichtbij echter over het doel van FC Emmen. Diezelfde Doesburg vertolkte luttele minuten later opnieuw een hoofdrol. Dit keer echter in negatieve zin want de vleugelaanvaller moest na een harde overtreding met rood van het veld.

De ruim 2000 toeschouwers zagen na de rust dat ADO'20 ijzersterk voor de dag bleef komen en zelfs het betere van het spel had. In de 58ste minuut ontplofte sportpark De Vlotter toen middenvelder Feyo Glim van buiten het strafschopgebied de bal op schitterende wijze in de linkerbovenhoek krulde: 1-0.

Stunt hangt in de lucht

De vreugde bij ADO'20 was helaas van korte duur. Zeven minuten later was het alweer gelijk toen de net ingevallen oud-Ajacied Richairo Živković een voorzet binnenkopte. Na de 1-1 had FC Emmen de controle over de wedstrijd, maar opnieuw bleven grote kansen uit. Hierdoor bleef het bij 1-1 en mochten beiden ploegen zich gaan opmaken voor een verlenging.

In die verlenging werd het verzet van ADO'20 gebroken toen Azzeddine Toufiqui namens FC Emmen beheerst raak schoot achter doelman Nick Plomper. De Heemskerkers probeerden in de laatste minuten van de verlenging nog een keer aan te zetten, maar waren niet meer bij machten om tot een gelijkmaker te komen en bleef het bij 2-1.