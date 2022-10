2000 fans en speciale tompoezen voor ADO'20: "Als amateurclub hebben we niks te verliezen tegen Emmen"

Het zijn gouden tijden voor voetbalclub ADO'20 uit Heemskerk. Zondag wonnen 'de Superezels' de derby van rivaal DEM en woensdag wacht eredivisieclub FC Emmen in de eerste ronde van de KNVB-beker.

Bakker Jan Meijer zal één van hen zijn. Hij is trouw supporter en sponsor van de club uit de derde divisie. Speciaal voor de gelegenheid heeft hij ADO'20-tompoezen gemaakt. Mejer heeft goede hoop dat zijn club er een mooie wedstrijd van gaat maken. "Ze gaan strijd leveren, daar ben ik zeker van. En dan moeten we maar zien hou het afloopt. Als het maar een mooie wedstrijd wordt."

De kraker tegen Emmen leeft in het dorp. Wie nog kaartjes wil kopen moet snel zijn want net als zondag tegen DEM wordt er een volle bak verwacht op sportpark De Vlotter met rond de 2000 toeschouwers.

De selectie werkte gisteravond de laatste training af en deed dat in een ontspannen sfeer. Trainer Roy van der Mije liet zijn assistent Mitchel Haijen de training leiden. Van der Mije kijkt uit naar de wedstrijd tegen Emmen. "Dit zijn de potjes waar je het voor doet. Daar moeten de jongens gewoon van genieten. Voor Emmen is de druk groot, die móeten van ons winnen. Zelf gaan wij er heel ontspannen in. ADO'20 heeft als amateurclub niets te verliezen."