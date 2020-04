ADO'20 brengt 'vol en krachtig' jubileumbiertje bij de mensen thuis

HEEMSKERK - 'Met Pasen zitten we nog steeds thuis, gelukkig hebben we ADO'20 bier in huis.' Met die slogan hoopt de jubilerende voetbalclub de komende dagen meer dan honderd kistjes jubileumbier te verkopen. Door de corona-maatregelen moest de club eerder al een streep zetten door het eeuwfeest.

Clubman Michel Kunnen zet zich al meer dan veertig jaar in voor ADO'20. Zo ook als lid van de feestcommissie voor het honderdjarig bestaan van de club. "We zijn al anderhalf jaar bezig geweest met de organisatie van alle festiviteiten", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het feest is al verplaatst naar 2021, maar we zitten nu nog wel met al het jubileumbier. Dat wilden we tijdens het jubileumfeest aan de man gaan brengen, maar dat gaat nu dus niet meer lukken." Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

De komende dagen rijdt Michel in de IJmond rond om alle bestellingen te bezorgen. Voor de prijs van 19,20 euro (een knipoog naar het oprichtingsjaar) krijg je een kistje met bier, jubileumviltjes en een speciaal glas. "Ik ben natuurlijk niet helemaal neutraal, maar het is een echt ADO'20-biertje; Krachtig en vol van smaak. En het glas is een echt collectors item. Ik zeg: proost." Het jubileumbier is te koop in het centrum van Heemskerk bij de winkel Simon Kaas & Noten. Of te bestellen via het mailadres van Michel Kunnen: mkunnen@ziggo.nl