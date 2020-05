Corona zet streep door eeuwfeest ADO'20, maar er is wel een mooi jubileumboek

Het draaiboek van het jubileum was duimendik, met tal van evenementen: reünies, recepties, jeugdtoernooien, noem maar op. Maar corona gooide roet in het eten. De presentatie van het eerste exemplaar van het jubileumboek op sportpark de Vlotter zag er daardoor ook anders uit dan de leden hadden gehoopt. Een handjevol mensen keek keurig op anderhalve hoe oud-archivaris Piet Castricum het eerste boek kreeg overhandigd en luisterde naar een verrassend gastoptreden.

Heel anders

"Inderdaad heel anders dan we hadden bedacht", zegt Michel Kunnen, lid van de jubileumcommissie. "Maar we moeten het er mee doen. Als de situatie weer een beetje normaal is, proberen we alsnog het feest te vieren."