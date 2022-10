Complex Purmersteijn omgetoverd voor bekeravond: "Je moet goed voor de dag komen"

Dranghekken, stewards, politieagenten, afgeladen tribunes en een vol terras. Het complex van Purmersteijn was vanavond het decor van OFC-Sparta en dat was te merken. Er was namelijk genoeg publieke belangstelling voor de bekerwedstrijd.

Volgens De Bruin is het ‘prima te doen’ dat OFC in Purmerend speelt. "Het is een leuk uitje voor ons, haha. Het valt me ook op dat er veel mensen zijn meegereisd vanuit Rotterdam. Er is meer publiek op afgekomen, dan ik van tevoren had verwacht", zegt De Bruin terwijl hij om zich heen kijkt.

Ondanks het late tijdstip wordt de wedstrijd bezocht door ongeveer 1500 toeschouwers. Opvallend genoeg hebben ook veel Sparta-fans hun weg gevonden naar Purmerend. Geoffrey de Bruin is één van de bezoekers vanuit OFC. "Mijn zoon is ballenjongen vanavond en speelt in de O-11. Dat was een mooie reden om naar deze wedstrijd te gaan. Het komt nu helemaal top uit wegens de vakantie, al had hij anders ook mogen gaan."

Een opvallende toeschouwer is Nick Mulders, inderdaad de zoon van OFC-trainer Pieter Mulders. Hij vindt het niet erg dat de Oostzaners op ander complex spelen. "Het gebeurt wel vaker in het bekertoernooi dat clubs moeten uitwijken. Gisteren speelde USV Hercules nog op het trainingscomplex van FC Utrecht. Als je zelf niet de juiste faciliteiten hebt, moet je op zoek naar mogelijkheden in de buurt."

De stemming voor de wedstrijd was uitstekend in de kleedkamer NH Sport / Milton Pus

De kaartverkoop was in goede handen NH Sport / Milton Pus

Het bekerduel werd in Purmerend gespeeld, omdat de lichtinstallatie van OFC niet voldeed. De tweededivisionist keek eerst naar andere mogelijkheden. Zo stonden sportpark Goed Genoeg (AFC), sportpark Kalverhoek (Jong AZ) en het Volendam-stadion (FC Volendam) op de verlanglijst. Die vielen af, waardoor Purmersteijn het duel mocht organiseren. "Het is even wennen dat we bij een andere club moeten spelen, maar het is allemaal super geregeld", stelt Bauke Krijgsman, bestuurslid bij OFC.

Beveiligingsmaatregelen

"Zij krijgen de kantine-inkomsten, wij houden de kaartverkoop", vervolgt Krijgsman. "Wij hebben ook stewards moeten regelen van de KNVB. Je moet van de bond per honderd supporters één steward oproepen. Daarom hebben we er zes ingehuurd, omdat we hopen op zeshonderd supporters. Sparta had zelf ook acht stewards mee, dus dan kom je vanzelf op een hoog aantal beveiligers."

Visitekaartje

Voor Purmersteijn is het een ideale avond om hun visitekaartje af te geven, weet ook Marco Daman. Hij is bestuurslid commerciële zaken en werd benaderd om de wedstrijd te organiseren. "FC Volendam heeft hier wel eens gespeeld in de voorbereiding, maar dat was toch anders. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dacht dat OFC tegen Jong Sparta moest. Later kwam ik er pas achter dat het om het eerste elftal ging. Des te mooier is het dat je dan een eredivisieclub mag ontvangen."

Een grote groep vrijwilligers is de hele dag in de war geweest om het complex er spic en span uit te laten zien. "Je club staat natuurlijk in de schijnwerpers, dus dan moet je goed voor de dag komen. Het is ook mooi voor de stad Purmerend, dat zo’n bekerwedstrijd hier georganiseerd kan worden. We zijn een club met ambitie en door deze avond kunnen we dat ook uitstralen."