Trainer Alfred Schreuder is boosheid kwijt: "Dat wil je niet te vaak doen"

Hij wilde zijn team beschermen en was de in zijn ogen valse aantijgingen meer dan zat. Vanmiddag zat Ajax-trainer Alfred Schreuder voor het eerst weer tegenover de pers, nadat hij zondagavond behoorlijk uit zijn slof was geschoten. "Ik wilde mijn team beschermen", zegt Schreuder op de persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd van morgen tegen RKC Waalwijk.