Schreuder ontploft tijdens persconferentie: "Ik ben er klaar mee, ik houd m’n mond niet meer"

Ondanks de ruime zege tegen Excelsior (7-1) was Ajax-trainer Schreuder vooral heel erg boos tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd. "Als iemand wat over mij vindt, dan moet je me bellen. Dan geef ik antwoord, als een kerel. Van mij krijg je de waarheid te horen, ook de spelers in de kleedkamer", aldus Schreuder.

Schreuder liep helemaal leeg na de kritiek aan zijn adres de laatste weken, omdat hij onwaarheden heeft gelezen in de media. "Natuurlijk, het is een totaalplaatje. Er wordt veel te veel stemming gemaakt, wat onterecht is. Kom met feiten, schrijf over waarheden. Mijn zaakwaarnemer zou geholpen hebben met transfers. Dat klopt, dat is heel normaal in de voetballerij. Meerdere zaakwaarnemers doen dat. Weet je waarom? Overmars is weg, voor alle mensen in de club was hun positie nieuw. Voor álle mensen, ja? Het is dus normaal dat er dan geholpen wordt."