Sporters merken gevolgen energiecrisis: lauw bier, niet douchen en alleen zaterdag frituren

Olympia Haarlem biedt onderdak aan voetballers, softballers, honkballers en badmintonners. Door het aanbieden van die verschillende sporten ziet Johan Snoeks de kosten de pan uit rijzen. De voorzitter is dan ook druk bezig om zijn club te verduurzamen. "In januari hadden we al een rekening van 12.000 euro aan energiekosten ontvangen. Dat was nog onder het oude tarief. Als de prijzen straks vijf keer zo hoog zijn, wordt het pas echt een hoofdpijndossier."

Snoeks wil de clubreserves nu nog niet aanspreken. Daarom worden er ingrijpende maatregelen genomen. "Bij ons kan doordeweeks alleen tussen 18.30 en 22.30 uur worden gedoucht. Daardoor staat de boiler niet meer de hele dag te stoken. Op de langere termijn overwegen we zelfs om leden een douchebijdrage te laten betalen. Dit houden we niet vol."

Ook Frans Kramer, stichtingsvoorzitter van VZV uit 't Veld, maakt zich zorgen. "We betalen inmiddels 14.000 euro per maand aan energie. Dat is het viervoudige van wat het eerst was en dan staan de kachels nog uit."

"In het ergste geval moeten wij in de winter de temperatuur naar het vriespunt laten zakken''

Ook VZV is driftig aan het bezuinigen. Kramer: "Vorige maand zijn de douches afgesloten en is de verlichting van de velden gedimd. Ook hebben we het massagehok op slot gegooid. Indirect heeft dat gevolgen op de sportprestaties. Het NOC*NSF heeft gesteld dat een hal 17 graden moet zijn. In het ergste geval moeten wij in de winter de temperatuur naar het vriespunt laten zakken. Dat is topsport onwaardig, maar we kunnen niet anders."

Dat is niet het enige wat VZV heeft gedaan. "In ons sportcafé is alles in de keuken uitgeschakeld. De barmedewerkers gaan voorlopig met een airfryertje snacks bakken. We hebben ook enkel lauw bier. Alle koelingen zijn uitgezet, want het gaat simpelweg niet meer."

Legionella

In het ijshockey merken ze ook de gevolgen van de energiecrisis. Jeroen Klappe, voorzitter van ijshockeyclub Blue Mountain uit Hoorn, zegt in een spagaat te zitten. "Wij hebben geen eigen hal. Daarom zijn we afhankelijk van De Westfries. Als zij niet anders kunnen dan de huur verhogen, moeten wij dat doorberekenen aan de leden. Dat is niet wat je wil, maar het zal moeten om trainingen en wedstrijden aan te blijven bieden."